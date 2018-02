Gori incontra il mondo agricolo, Nolli: "Apa, allevatori derubati di 6 milioni"

SORESINA - Il contestato commissariamento dell’Associazione Provinciale Allevatori ha tenuto banco sabato 3 febbraio a Soresina nell’incontro tra il mondo agricolo e il candidato Pd alla presidenza di Regione Lombardia Giorgio Gori. Così il presidente della Libera Agricoltori, Renzo Nolli: "Siamo stati colpiti di recente da una riforma e da un commissariamento che ha sottratto sei milioni di euro agli allevatori cremonesi — ha sottolineato con esplicito riferimento alla vicenda Apa, che Confagricoltura ha letto come una manovra sindacale voluta da Coldiretti, la quale ha il controllo dell’Aia —. Una riforma necessaria, ma portata avanti con metodi anti-democratici e senza dare spazio alle opinioni dei soci allevatori".

Il presidente della Coldiretti provinciale Paolo Voltini ha chiarito di non condividere le affermazioni di Nolli, manifestando invece pieno sostegno al ministero per come è stata condotta la riforma del sistema allevatoriale. Ha anche aggiunto di avere pienamente condiviso e sostenuto l’azione di commissariamento di Apa Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO