The Voice of Italy, Brenda vince la battle e avanza

PIEVE D'OLMI (28 maggio 2019) - La strepitosa interpretazione di Brenda Carolina Lawrence centra il bersaglio a The voice of Italy, la trasmissione televisiva in onda stasera su Rai 2. L’esecuzione del celeberrimo brano Million Dollar Bill di Whitney Houston scritto da Alicia Keys, le consente di passare la selezione e di vincere la Battle con Federica Filannino. Prossimo appuntamento giovedì sera per la semifinale.

