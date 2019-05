'The Voice of Italy', Brenda Carolina Lawrence avanti nella gara

PIEVE D'OLMI (22 maggio 2019) - Ieri sera, a conclusione della puntata con le ultime blind auditions, a The Voice of Italy sono state fatte le prime eliminazioni. Ogni coach ha scelto i sei artisti della propria squadra, tagliandone otto. Brenda Carolina Lawrence ha superato la selezione e passa così alla fase successiva della gara, in squadra con Gue Pequeno.

