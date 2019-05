Svelato il Capaneo di Ferraroni

CREMONA (9 maggio 2019) - E' stato svelata oggi, presso la sede della Provincia di Cremona in corso Vittorio Emanuele II, il Capaneo, opera-modello dell’originale in gesso dello scultore Arturo Ferraroni (1875- 1931). La scultura, donata dalla famiglia dell'artista, è stata collocata nell’atrio dello scalone absidale - il cui passamani in bronzo con formelle fu realizzato dal figlio Piero - al fine della sua conservazione e valorizzazione. Presenti i famigliari, le autorità e i restauratori.

