Da sabato 27 aprile Microfestival di Musica Antica e Teatro

CREMONA (19 aprile 2019) - Prende il via sabato 27 aprile, alle ore 17.30, la quinta edizione del Microfestival di Musica Antica e Teatro. Ad ospitare l’iniziativa sarà ancora una volta l'Oratorio della Beata Vergine di Caravaggio annesso al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22). La rassegna si apre con la Sacra Rappresentazione di San Francesco, seguirà l’11 maggio il concerto dal suggestivo titolo Aghi, satanassi e galline – Il Seicento strumentale italiano e si concluderà sabato 7 settembre con una giornata di musica e teatro dedicata Ludovico Ariosto. Nato con lo scopo di valorizzare la piccola chiesa a pianta circolare, dedicata alla Beata Vergine di Caravaggio, annessa al complesso rurale del Cambonino, il Microfestival di Musica Antica e Teatro, si pone come obiettivo di ricreare quelle atmosfere tipiche di un tempo lontano quando raccontare e ascoltare una storia significava ritrovarsi in un luogo speciale per un evento straordinario, ma anche il riportare all’attenzione del pubblico una forma di rappresentazione, molto in voga soprattutto nel Rinascimento, che aveva lo scopo di educare il popolo ad una vita di sani principi morali e spirituali. La rassegna è organizzata dal Settore Cultura e Musei del Comune in collaborazione con AUSER Insieme Università Popolare della LiberEtà e con il circolo ACLI Padre Silvio Pasquali. La direzione artistica è affidata a Roberto Cascio.

LOCANDINA MICROFESTIVAL 2019