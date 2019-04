Franco126 al Tanta Robba

CREMONA (16 aprile 2019) - Franco126 è l’ultimo headliner annunciato per il 5 luglio all’interno del cartellone del Tanta Robba Festival (dal 4 al 7 luglio al Parco Po). Il suo folgorante esordio discografico Stanza Singola continua a raccogliere consensi mentre la title track Stanza Singola, unica collaborazione del disco, è l’incontro artistico con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Alcuni brani sono impreziositi dalle chitarre di Giorgio Poi (a sua volta ospite del Tanta Robba Festival di due anni fa). Con Franco126 si chiude la lista degli ospiti principali del festival organizzato dall’associazione Amici di Robi (Rkomi il 4 luglio, Franco126 il 5 luglio, The Bloody Beetroots il 6 luglio e Motta il 7 luglio), ma nelle prossime settimane andrà via via componenosi anche il cartellone pomeridiano e del secondo palco allestito a Parco Po. L’ingresso a tutti i concerti è gratuito.

