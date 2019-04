Fiorella Mannoia e Cremona, un rapporto speciale

CREMONA (16 aprile 2019) - Mercoledì 16 ottobre al teatro Ponchielli (ore 21), grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, farà tappa a Cremona, a grande richiesta, il nuovo tour di Fiorella Mannoia.

Di Fiorella è appena uscito “Personale”, il nuovo album di inediti composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora. Preziosa e variegata la scelta degli autori: Federica Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca Barbarossa (autore di un brano in romanesco), Bungaro, Antonio Carluccio (autore e interprete di un duetto con Fiorella in dialetto napoletano), Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa Fiorella Mannoia.

L’album è anche – come dichiara l’artista – una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

L’album è stato anticipato in radio dal singolo “Ii peso del coraggio” il cui video, girato da Gaetano Morbioli, ha superato 2 milioni di visualizzazioni

Il 2019 sarà ovviamente un anno all’insegna del live per Fiorella che, dopo i 101 concerti della stagione 2016-2017, tornerà presto a salire sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico.

Biglietti in prevendita: sono disponibili tramite il circuito Ticketone e da mercoledì 17 aprile presso la biglietteria del Teatro Ponchielli (C.so Vittorio Emanuele II, 52 – CR).

Per informazioni: Teatro Ponchielli, telefono 0372-022001.

