Rapsodia, la scommessa di Verroca

CREMONA (11 aprile 2019) - Un po’ atelier, un po’ galleria d’arte, di sicuro una scommessa che Angelo Verroca ha già vinto. Sabato prossimo alle 18 nello spazio ritrovato dell’ex Tipografia Alquati, a metà di via Patecchio, verrà inaugurata Rapsodia, una mostra che unisce alle opere di Angelo quelle dello zio Franco Verroca, scultore cremonese di fama internazionale, in un dialogo di affetti e di linguaggi artistici. L’esposizione, definita una «coinvolgente esperienza artistica alla riscoperta di elementi che, apparentemente distanti tra loro, creano un’unica armonia», è solo l’inizio. In futuro, infatti, non sono escluse collaborazioni con altri artisti e ospitalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO