Ponty, il violino jazz-rock

CREMONA (7 aprile 2019) - Alla sua musica Jean-Luc Ponty lascia addosso giusto un velo traslucido di elettronica. Così spogliati, suonano lievi e più che mai onirici i brani della sua era d’oro, quella firmata Atlantic Recording e coincisa con il decennio a cavallo tra anni Settanta e Ottanta. Il mito francese del violino ieri sera per l’appuntamento di chiusura della rassegna L’altra anima del violino ha lasciato letteralmente a bocca aperta il pubblico dell’auditorium Arvedi. Interamente arrangiato per trio con William Lecomte al piano e Jean Marie Ecay alla chitarra, il repertorio di Ponty guadagna in calore: una volta raschiata l’originaria patinatura di impronta fusion, il suono si fa vibrante senza perdere il suo afflato cosmico, sia negli episodi dominati dai lead ondivaghi in assetto Fender Rhodes della tastiera di Lecomte sia quando Ecay pizzica con tocco finissimo le corde della sua chitarra in modalità clean. Dimensione elettrica e acustica si intrecciano e si sciolgono di continuo: il timbro cristallino del pianoforte Fazioli fa da elegante sfondo agli arabeschi in overdrive della sei corde elettrica, mentre il violino di Ponty alterna registro pulito e divagazioni effettistiche. Le composizioni diventano così trasparenti vetrine melodiche per l’archetto sgusciante di Ponty, libero di spaziare dal jazz alla musica classica, dal rock al progressive, fino a toccare avventurose esplorazioni sonore in territori siderali.

