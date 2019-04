Giallo a Palazzo: la logica del prof contro il racket

CREMONA (6 aprile 2019) - Lunedì sera nuovo appuntamento della rassegna Giallo a Palazzo, il ciclo di presentazioni dedicate al giallo e al thriller organizzate da ConfCommercio in collaborazione con il quotidiano La Provincia. L’appuntamento è per le 21 presso la sede dell’Ascom, in via Manzoni. Protagonista della serata lo scrittore Nicola Oddati e il suo ultimo libro: La Trappola del gioco. Introduzione curata da Paolo Regina, direttore di Ascom, a sua volta giallista e direttore artistico della rassegna. Con l'autore converserà il giornalista della Provincia Fulvio Stumpo.

Oddati, 55 anni, nato a Salerno, laurea in economia, con passione per la letteratura, è al suo terzo libro. Per Mondadori ha pubblicato nel 2012 Il teorema della corda, e nel 2015, con Spazio Cultura Edizioni di Palermo, Catacatascia.

Lo scrittore tocca con classe e suspense uno dei temi più scottanti di attualità: la produzione e la gestione dei rifiuti, in una Napoli che non riesce a scrollarsi di dosso il fardello della malavita. Una storia che inizia a Palermo e poi si snoda sotto le falde del Vesuvio, tra la magia positiva e la logica di Giordano Bruno e del matematico John Nash. La città di Napoli sta vivendo il dramma dei rifiuti, che ha risonanza nazionale e internazionale. Improvvisamente, il corpo senza vita di un importante politico, che a lungo si è occupato dei sistemi di smaltimento, viene ritrovato in un sito di stoccaggio di ecoballe: si tratta di una morte misteriosa, alle cui cause gli stessi medici legali trovano grande difficoltà a risalire. Ancora una volta, come già avvenuto per il Teorema della corda, il questore Antonio De Girolamo e la bella magistrata Silvana Budrio decidono di avvalersi della consulenza dell’importante e conosciutissimo avvocato Agatino Dell’Aquila, e del suo giovane amico di origine siciliana, Pietro Maiorana, professore di matematica presso l’Università Federico II. Maiorana, reduce da un viaggio in Sicilia dove ha avuto un emozionante incontro con un ascetico frate eremita che gli ha squarciato il velo sui suoi ricordi d’infanzia e sulla sua singolare facoltà di vivere improvvise visioni premonitrici, pone subito la sua razionalità matematica al servizio dell’indagine. La vicenda si complica per ulteriori omicidi, per la continua lotta per il potere combattuta senza esclusione di colpi da personaggi variamente collegati agli eventi delittuosi e per le interferenze di un comitato segreto d’affari di altissimo livello, la cui ombra si proietta su tutta la Penisola.

Una storia colma di mistero e di intrighi, di colpi di scena e di tranelli, nella quale il matematico, diviso fra la passione per la musica e il problematico rapporto con Mariko, l’affascinante fidanzata giapponese – raggiungerà la verità grazie alle sue lucidissime intuizioni e alla capacità di ordinare gli eventi secondo una logica stringente.

