Al pianoforte il talento Riccardo Ronda

CASALMAGGIORE (6 aprile 2019) - Si conclude oggi alle ore 21 con un ospite speciale la Stagione Concertistica 2018-2019 del Teatro Comunale di Casalmaggiore, realizzata dal Comune di Casalmaggiore con il sostegno della Regione Lombardia, nell’ambito di Circuiti Teatrali Lombardi, in collaborazione con il Casalmaggiore International Music Festival.

Ad esibirsi al pianoforte sul palco del Teatro Comunale sarà il talento casalese Riccardo Ronda in un “Viaggio nella Forma Sonata” con musiche di D.Scarlatti, W.A.Mozart, F.Liszt, S.V. Rachmaninov.

Nato nel 1997, Riccardo Ronda ha intrapreso lo studio del pianoforte con Milo Martani e Cristiano Paluan. Passato sotto la guida di Luigi di Ilio, si è successivamente iscritto al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, divenendo allievo di Roberto Cappello e Francesco Guideri. Attualmente studia presso il Conservatorio della Svizzera Italiana nella classe di Anna Kravtchenko. Segue i corsi di Improvvisazione Pianistica con Galina Vracheva e di Organo con Stefano Molardi. Si è esibito con l'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna Arturo Toscanini, sotto la direzione di Antonio De Lorenzi. Ha eseguito, per la Radio di Stato Bulgara in Plovdiv, la monumentale Sonata per pianoforte di Julius Reubke. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Lucia Passaglia, Roberto Cappello, Benedetto Lupo, Andrea Lucchesini e Jean Guillou.Si è esibito presso il Misano Piano Festival, il Trimontiada Festival (Plovdiv), la Filarmonica di Rovereto (con il violinista Teofil Milenkovic), l'AMI di Rovereto, il Teatro Comunale di Casalmaggiore, il San Giacomo Festival di Bologna, la Basilica della Steccata in Parma, Hall in Musica del LAC di Lugano. Ha al suo attivo la vittoria presso il Concorso Giovannini di Reggio Emilia e in altri concorsi nazionali.

Programma del concerto:

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)

Sonata K531 in Mi Maggiore

Sonata K159 in Do Maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sonata K330 in Do Maggiore

Franz Liszt (1811 - 1886)

Après une Lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata

Sergej Vasil'evič Rachmaninov (1873 - 1943)

Sonata n. 2 (Seconda versione)

Informazioni

Biglietti: Intero € 12, 00, Ridotti e Loggione € 8, 00, Studenti € 5,00. I biglietti dei singoli concerti si acquistano in prevendita presso il Centro Servizi al Cittadino (Piazza Garibaldi, tel. 0375 284496), dal lunedì al sabato dalle ore 8.30-12.30 e presso il botteghino del Teatro tutti i giorni di concerto a partire da un’ora prima dell’inizio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0375 284496 - e-mail: csc@comune.casalmaggiore.cr.it

Prenotazione biglietti online: www.vivaticket.it