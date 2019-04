Festival AcqueDotte, presentata a Cremona l'edizione 2019

CREMONA - Presentata lunedì 1 aprile, nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale, la V edizione del Festival AcqueDotte, al termine della quale vi è stata una degustazione di prodotti tipici locali a cura del Consorzio del Salame Cremona e del Consorzio Tutela Provolone Valpadana in abbinamento con i vini del Consorzio Vini Mantovani, presentata dall'enogastronomo Achille Mazzi. Sono intervenuti il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, per il Comune di Salò il consigliere Gualtiero Comini, l'assessore con delega al Turismo Barbara Manfredini, Roberto Codazzi, direttore artistico del Festival, il maestro Liutaio Angelo Sperzaga per la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, Fulvio De Rosa per Shining Production, e Clarissa Martinelli per Radio Bruno.

