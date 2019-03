Rkomi al Tanta Robba Festival il 4 luglio

CREMONA - E dopo l’elettronica di The Bloody Beetroots e il rock all’italiana di Motta, al Tanta Robba Festival arriva anche il rap. Rkomi è il terzo headliner annunciato per l’edizione 2019 del festival gratuito in riva al fiume. Previsto sul palco per il 4 luglio (cioè per il primo dei quattro giorni di concerti), Rkomi – anagramma di Mirko, classe 1994, originario del quartiere popolare Calvairate – è uno dei nomi di punta della scena trap milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO