Sanremo, il sindaco di Moscazzano nella giuria della sala stampa: 'Chapeau alla Bertè'

SANREMO (Imperia) - Gianluca Savoldi, sindaco di Moscazzano, ma anche giornalista, speaker radiofonico, musicista, e grande appassionato di musica, è inviato a Sanremo per l’importante gruppo radiofonico veneto Klasse Uno. Savoldi è accreditato in sala stampa e ha quindi diritto di voto nella giuria giornalistica del Festival. L'occasione giusta per avere una testimonianza diretta sull'andamento della manifestazione.

Le piace l’edizione 2019 del festival di Sanremo? "Ovviamente sì. Adoro, rispetto e ammiro da sempre la kermesse canora in cartello all’Ariston, autentica istituzione della musica italica da applaudire".

Chi vince? "Difficile dirlo. Loredana Bertè nella sua seconda esibizione ha ottenuto un minuto di applausi: chapeau alla sua trasversale bravura. Il Volo invece, andati benissimo al debutto forse hanno voluto strafare e sono andati meno bene nella replica. Ghemon con la sua Rose Viola vanta parecchi estimatori in sala stampa. Piace, insomma, ai giornalisti. Ultimo è assai quotato. E’ fondamentale per noi giurati riascoltare il pezzo una seconda volta, qualcosa muta sempre nell’interpretazione. Non mi è piaciuta la canzone di Patty Pravo (la cantante mi aveva entusiasmato nel'edizione del 2016) e non comprendo il senso della sua partecipazione insieme a Briga. Mi è piaciuto Francesco Renga".

Qualcosa l'ha colpita in modo particolare? "Sì, ho visto tanti cantanti 'veterani' emozionati. I giovani erano più spigliati. Penso che questo accada perché provenendo dai Talent o da formule simili probabilmente vivono tutto come fosse una competizione televisiva e appaiono più slegati. Poi non avendo fatto tanta gavetta vivono le emozioni con meno pathos. Approfitto anche per fare un plauso al direttore artistico e presentatore Claudio Baglioni, che ha lanciato questa formula senza distinzione tra giovanissimi debuttanti e artisti ormai consolidati".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO