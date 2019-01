Metti in posa nove amici fotografi

CREMONA - Metti in posa nove amici, nove colleghi fotografi abituati invece a mettere in posa i soggetti da ritrarre. Nove più o meno giovani, ma tutti amici, colleghi e maestri nella loro arte nella Cremona dei primi anni ‘80 riuniti nello studio Art Photo di Boiocchi e Carboni quando ancora si trovava in fondo a via Filzi, vicino alla ruota di un mulino.

Oggi si chiama selfie, a quei tempi autoscatto e il risultato eccolo, nella bellissima, morbida e un po’ nostalgica fotografia in bianco e nero uscita dall’archivio Boiocchi. Da sinistra si riconoscono Vittorio Patelli, Oscar Bosio, Giuseppe Faliva, Osvaldo Pegorini, Oscar Pegorini, Mino Boiocchi, Giorgio Carboni, Giuseppe Muchetti e Gabriele Donida. In giacca e cravatta Bosio e Pegorini, più casual gli altri, in maglione o in maniche di camicia, fra le mani attrezzature per quegli anni d’avanguardia. Sulle loro teste il bank che offre una illuminazione morbida e soffusa, alle spalle la macchina del vento. Lo sfondo bianco, infinito, un ‘continuo’ con il pavimento, sembra accogliere in un abbraccio ideale quegli amici animati dalla stessa passione. Qualcuno se ne è andato, lasciando però in eredità il prezioso seme dell’amicizia.