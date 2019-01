Cremona tra le 'Capitali d’Italia' su Marcopolo

CREMONA - Sono iniziate martedì 8 gennaio e proseguiranno il giorno successivo le riprese per la serie di Marcopolo TV 'Capitali d’Italia' dedicata a Cremona. Un’intera puntata del nuovo programma condotto da Paolo Notari sarà infatti dedicata alla nostra città: un focus di 50 minuti su aspetti artistici e culturali, che hanno caratterizzato la storia della città, con particolare attenzione all’antica tradizione liutaria che rende Cremona unica al mondo.

Artefice dell’iniziativa è il Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica del Comune che con la redazione della trasmissione ha coordinato le interviste nei luoghi simbolo della città. “Si tratta di un nuovo format - dichiara l’assessora con delega al Turismo Barbara Manfredini - che Marcopolo TV rivolge ai centri minori ma che hanno tanta cultura da raccontare e che per alcune loro peculiarità possono essere considerate Capitali d’Italia al pari di quelli maggiori. Le riprese, che vengono girate in un paio di giorni, sono state coordinate da Paola Milo e dal suo staff che hanno proposto l’itinerario culturale e organizzato gli incontri per le interviste”.

Nel suo itinerario, infatti, il conduttore è affiancato da alcuni esperti locali che illustrano le peculiarità di Cremona e le sue eccellenze, raccontando anche aneddoti e curiosità per mostrare al pubblico una città tutta da scoprire.

“Elena Piccioni dell’Infopoint e guida turistica accreditata – prosegue Manfredini – ha accompagnato la troupe tra le sale di Palazzo Comunale e i monumenti di piazza del Comune, a don Gianluca Gaiardi il compito di presentare il Duomo e il Battistero, mentre a don Andrea Foglia gli affreschi di San Sigismondo. Per quanto riguarda il Torrazzo, i meccanismi del suo splendido orologio e il nuovo Museo Verticale l’esperto è naturalmente Alessandro Maianti, mentre Tommaso Giorgi, guida turistica del Crart, ha illustrato le sale del Museo Civico, e Fausto Cacciatori il Museo del Violino di cui è conservatore. Parte delle riprese, infine, sono dedicate a un momento musicale nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale e allo storico negozio Sperlari”.

La puntata di 'Capitali d’Italia' dedicata a Cremona sarà trasmessa su Marcopolo, canale 222 del digitale terrestre e 810 di Sky, venerdì 25 gennaio alle 21.10, replica sabato 26 alle 15.15, domenica 27 alle 8.55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO