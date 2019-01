MdV: silenzio, si registra

CREMONA - Per un mese, da lunedì 7 gennaio al 9 febbraio, saranno inaccessibili a tutti i veicoli, durante il giorno, i 35 posti auto del parcheggio di piazza Sant’Angelo e sarà limitato il transito in via Belcavezzo. L’accesso alla piazza sarà consentito solo nei giorni festivi e dalle 18 alle 8 del giorno successivo nei feriali. Per quanto riguarda via Belcavezzo, il transito sarà consentito — tramite il personale di sorveglianza in servizio ai punti di accesso — ai residenti che, però, dovranno procedere a passo d’uomo. I non residenti potranno passare prima delle 8 e dopo le 18, tranne nei giorni di mercato, mercoledì e sabato, quando il divieto sarà limitato dalle 13 alle 22. La nuova regolamentazione degli accessi nella zona si è resa necessaria per consentire le sofisticate registrazioni del progetto della Banca del suono.

