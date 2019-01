Dal Torrazzo i segnali di una eclissi

CREMONA - Domani, domenica 6 gennaio 2019, Oggi, giorno di luna nuova e dell’Epifania, in qualche parte del mondo ci sarà una eclissi. Lo rivela l’orologio del Torrazzo.

Ne è il conservatore Alessandro Maianti a spiegarlo: «Per chi, in questi giorni, lo osserva, noterà che l’indice del Sole si trova nella costellazione del Sagittario e a 15 gradi nella casa del Capricorno; sta per sovrapporsi, insieme all’indice della Luna, in fase calante, alla lancia del Drago. Ciò significa che i tre corpi celesti — Terra, rappresentata al centro, Luna e Sole sugli indici — si stanno allineando in cielo, ovvero da qualche parte del mondo ci sarà un’eclissi».

Dove?

«Con gli attuali mezzi di comunicazione, sappiamo che questa eclissi parziale di Sole avverrà in Giappone». L’orologio del Torrazzo fu realizzato sul finire del Cinquecento, in occasione della riforma gregoriana del calendario ed è l’unico in Italia a fornire questo tipo di indicazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO