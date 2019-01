Domenica 6 concerto dell'Epifania dell'International Musical Friendship con Dvorak

CREMONA - E’ l’accademia orchestrale internazionale della International Musical Friendship la protagonista del Concerto dell’Epifania che si terrà domani, domenica 6 gennaio- ore 16, in cattedrale. I giovani musicisti, a Cremona in questa occasione per il terzo anno consecutivo, eseguiranno la monumentale sinfonia n. 9 ‘Dal Nuovo Mondo’ di Antonin Dvorak. L’ensemble venerdì 5 gennaio ha suonato a Paderno Ponchielli, nella chiesa di San Dalmazio.

La storia dell’International Musical Friendship comincia nel 1993, quando un gruppetto di insegnanti di musica e giovani studenti si incontrano. È l’inizio dell’IMF International Musical Friendship, l’inizio di una serie di incontri fatti di musica e di umanità che da allora non si è mai interrotto, ha attraversato l’Europa e abbracciato le vite di centinaia di giovani musicisti. Non si tratta solo di un’associazione musicale, e nemmeno si può catalogare tra le tante iniziative di vacanze musicali o corsi di perfezionamento.

L'IMF è soprattutto un dono. Un dono, ovvero un gesto che ogni volta sorprende chi lo vive e che supera sempre ogni schema, progetto o immaginazione. Il lavoro musicale, guidato da un team di una quindicina di insegnanti provenienti da nove scuole di musica europee, è la scintilla che fa esplodere l'incontro tra culture differenti facendo dell'IMF un luogo di comunione e un ponte verso la bellezza e la profondità della vita. Ne sono freschi testimoni gli oltre 130 musicisti che hanno partecipato nell'agosto 2018 alla 26ª edizione, che si è tenuta in Lettonia, nella splendida città di Jelgava. Ragazzi provenienti da Germania, Polonia, Russia Lettonia, Austria, e Italia, alle prese con la musica di Mozart, Beethoven, Gershwin, Williams, attori di una amicizia che ha la forma di un'orchestra e il desiderio di non finire mai.

Proprio per questo, da alcuni anni, l'IMF, oltre al tradizionale appuntamento estivo, si ritrova in altri momenti dell'anno con la finalità di approfondire l'amicizia e migliorare costantemente il modo di far musica insieme. Tra queste iniziative la proposta dell’IMF ORCHESTRAKADEMIE, rivolta ai ragazzi più maturi dell’IMF che, accompagnati dall’esperienza e dall’ entusiasmo dei loro maestri, daranno vita ad un'orchestra sinfonica di oltre 60 elementi. Guidati dalla vulcanica direzione di Ya-Wen Köhler- Yang affronteranno la 9^ Dvořák, più conosciuta come sinfonia “Dal Nuovo Mondo”, autentico monumento della musica sinfonica.