Dall’Adda a ‘Rolling Stone’ con il video ‘Albero’

PIZZIGHETTONE - Ha iniziato a scrivere canzoni da bambino e ora, dopo tanti sacrifici e con un cassetto pieno di sogni, è arrivato a pubblicare un video musicale sul portale della famosa rivista statunitense ‘Rolling Stone’, punto di riferimento per i musicisti di tutto il mondo. Il cantautore pizzighettonese Nicola Lombardo, 23 anni, ha infatti avuto l’onore di anticipare proprio sulla pagina web del periodico internazionale il videoclip del suo singolo ‘Albero’. Che precede l’uscita, prevista per la metà di febbraio, del suo primo album musicale in italiano. Si intitolerà ‘Bosco’.

