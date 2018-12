Atmosfera di festa al concerto delle Pink Voices

GRUMELLO - Piacevole atmosfera di festa, complice anche una leggera spruzzata di neve, nel tradizionale concerto di Natale organizzato dalla Pro Loco e dall’amministrazione Comunale. Protagonista dell’edizione 2018 è stato il coro “Pink Voices” dirette con indiscussa maestria da Mimma D’Avossa e con l’accompagnamento al pianoforte dal deus ex machina Marco Somenzi. Le bravissime coriste hanno veramente entusiasmato il numeroso pubblico in sala, proponendo un vasto repertorio, composto non solo dagli abituali canti natalizi, ma anche da omaggi a cantanti pop e rock, italiani e stranieri. La Sala delle Conferenze di Cascina Castello ha vissuto una serata magica e piena di calore, nonostante appunto il tempo inclemente, come ha sottolineato la direttrice del coro presentando lo spettacolo e dedicandolo a “chi c’è sempre, nonostante tutto, e che porta avanti molte iniziative”.

Al termine non sono mancati gli auguri del sindaco, con un pensiero speciale alle persone in difficoltà, ma invitando tutti a non perdere la speranza. Il presidente della Pro Loco, Francesco Generali, ha voluto ringraziare Robert Della Schiava per aver sponsorizzato l’evento in occasione del decennale della sua impresa (RDS Service). E’ intervenuto anche don Francesco Pigola che si è complimentato col gruppo e ha fatto i suoi primi auguri di buone feste ai grumellesi e a tutti i presenti.

Chiacchiere e brindisi beneauguranti hanno chiuso la serata intorno al tavolo del rinfresco offerto dalla Pro Loco.

