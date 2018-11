Iva Zanicchi: 'Canto la mia vita con tanta ironia'

CREMONA - Il suo biglietto da visita è la voce, bellissima e dal timbro inconfondibile. Ha vinto più di una volta il Festival di Sanremo (celebre la sua esecuzione di Zingara in coppia con Bobby Solo nel 1969), ha fatto teatro, politica, portato la canzone italiana nel mondo, è mamma e nonna. Poche artiste possono vantare una carriera e una vita come quella di Iva Zanicchi, nata a Ligonchio, paesino dell’Appennino reggiano che più lontano dalle luci del mondo dello star system non poteva essere, grazie a una voce potente e a una passionalità non comune, è riuscita a conquistare il mondo. Senza segretari, assistenti, portavoce. «Mi piace fare tutto da me», dice al telefono spiccia e risoluta. Con ‘Una vita da zingara’ scritto insieme con Mario Audino sarà al Ponchielli il prossimo 10 dicembre.

Perché ha definito ‘Una vita da Zingara’ un one Iva show?

«Perchè è incentrato sulla mia vita, raccontata in maniera molto ironica. Raccontata e cantata senza presunzione, senza trionfalismi. Uno spettacolo che ripercorre una carriera artistica lunga 50 anni ma che non dimentica i ricordi familiari: dalla nascita un po rocambolesca perché sono venuta alla luce in una stalla alla bellissima bisnonna Desolina, a mio padre che voleva facessi la magliaia alla vita sulle montagne».

Tante difficoltà prima di emergere...

«Gli esordi risalgono a Carlo Cotica... Ero ragazzotta e volevo cantare, ma a Ligonchio non c’era nessuno a chi rivolgersi. Poi in paese capitò il presentatore Silvio Gigli, così una domenica del 1960 cominciava la mia avventura artistica. Gianni Ravera mi sentì cantare alla radio e mi portò a Castrocaro. Ma quante balere dell’Emilia ho fatto passare... Ho cantato molto e lì ho forgiato la voce. I maestri ti insegnano, certo, la vera scuola però è cantare in mezzo alla gente, nelle feste di di piazza dove devi tirar fuori lacrime e sangue».

Per ‘Una vita da zingara’ ha scelto la formula del teatro canzone.

«Nell’alternanza di parole e musica rivive il mio percorso personale come ho detto e artistico: dalle prime tournée in Giappone e in Russia, in Australia, negli Stati Uniti, persino in Cina sono arrivata. Poi i grandi incontri, come quello col poeta Giuseppe Ungaretti e degli artisti che mi hanno segnato la vita e la carriera dandomi davvero tanto: Edith Piaf, Charles Aznavour con cui farò un duetto virtuale, Modugno, Giorgio Gaber e tanti altri. E poi riproporrò i miei cavalli di battaglia accompagnata da una grande orchestra. Sarà uno spettacolo attraversato dall’ironia, dalla leggerezza: voglio che gli spettatori escano dal Ponchielli sorridendo, con il cuore sereno».

Il prossimo anno Zingara compie cinquant’anni. Le piacerebbe tornare a Sanremo?

«Al Festival voglio bene, gli sono grata per tutto quello che mi ha dato. E’ la sola grande manifestazione che miracolosamente sopravvive. E vorrei tornare per cancellare il brutto ricordo del 2009 quando Benigni offese pesantemente me e la mia famiglia. Ho amato Sanremo come un figlio, tornare sarebbe l’occasione per rinnovare questo amore. E poi avrei anche la canzone giusta... »

Intanto è tornata in tv a Tu sì que vales.

«Un gruppo meraviglioso che lavora in armonia. E il pubblico se ne accorge. Mi trattano da regina, hanno rispetto perchè sono una nonna... ».

Ricordo la promessa ai ragazzi di Magica Musica?

«Un concerto insieme sarebbe davvero meraviglioso. Li aspetto a braccia aperte».

