Roberts e Zocca produttori di Loredana Berté

CREMONA - Sono passati solo due mesi da quando i cremonesi Edwyn Roberts e Michele Zocca hanno festeggiato la loro esibizione tenuta prima di Laura Pausini sul palco del Circo Massimo, ed è già tempo di salutare un nuovo straordinario traguardo professionale.

I due musicisti infatti sono fra i produttori di quattro delle canzoni di Liberté, il nuovo album di Loredana Berté. Un disco particolarmente importante per la cantante, perché arriva dopo un lungo silenzio e dopo il successo del featuring della hit estiva di Boomdabash Non ti dico no.

I nuovi brani nei quali figura la firma dei due cremonesi sono Messaggio dalla luna, Anima carbone, Davvero e Gira ancora. «Abbiamo lavorato insieme al produttore Luca Chiaravalli - ci racconta Roberts -, ed è stata un’esperienza molto importante per noi: è un album di canzoni della Berté che arriva dopo un lungo silenzio, quindi la responsabilità che sentivamo era notevole. La produzione è una zona della musica in cui mi piacerebbe restare, è un mondo affascinante, è un tipo di lavoro che richiede grande attenzione perché anche la più bella canzone, senza una produzione adeguata, rischia di non rendere al massimo delle possibilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO