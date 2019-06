Industriali in video conferenza con Toninelli

CREMONA (10 giugno 2019) - Infrastrutture e sviluppo di un territorio sono aspetti strettamente connessi. Per capire le prospettive infrastrutturali e il programma del Governo in merito allo sviluppo della rete ferroviaria, stradale e fluviale del nostro territorio l’Associazione Industriale ha chiesto e organizzato un incontro in videoconferenza con il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli. Francesco Buzzella, presidente degli Industriali con al fianco il direttore Massimiliano Falanga, ha subito messo in evidenza come «il gap infrastrutturale sia uno dei limiti del nostro territorio, messo in evidenza nel masterplan realizzato dallo Studio Ambrosetti, una limitazione che penalizza sia chi fa impresa sia chi si occupa del terziario e dei servizi». Per questo motivo e con questa consapevolezza il presidente Buzzella ha posto l'accento su tre argomenti: le infrastrutture territoriali, lo sblocca cantieri e i trasporti eccezionali.

