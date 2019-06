Pedone investito da scooter al Migliaro, ferite lievi

CREMONA (10 giugno 2019) - Inizio di settimana sfortunato per un pedone 75enne che questa mattina, attorno alle 7 e 40, è stato investito da uno scooter guidato da un 44enne davanti al bar Oasi del Migliaro. L'impatto però è stato lieve ed entrambi se la sono cavata con semplici escoriazioni e un grosso spavento. Qualche ripercussione per il traffico che sulla via Bergamo a quell'ora è affollato; ci hanno pensato gli uomini della polizia locale a renderlo meno complicato.

