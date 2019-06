Incidente in A21, una 27enne in condizioni serie

PERSICO DOSIMO (9 giugno 2019) - Scontro tra due auto in A21 poco prima delle 18.30 di oggi. L'incidente è avvenuto al chilometro 200, in territorio di Persico Dosimo, in direzione Brescia. Dinamica in corso di accertamento da parte della polizia stradale: stando ad una prima ricostruzione, una Bmw avrebbe accostato sul lato destro quando è stata centrata da una Fiat 500 guidata da una 27enne bresciana. Impatto violento, con la ragazza che è stata soccorsa e poi trasportata in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico e si sono create lunghe code.

