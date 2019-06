Lo spettacolo delle moto d'epoca con Sottocanna in circuito

CREMONA (9 giugno 2019) - Il Parco al Po ha ospitato la quindicesima edizione di Sottocanna in circuito, l'evento organizzato dal Cavec dedicato alle motociclette prodotte entro gli anni Trenta del 1900 il cui serbatoio è ancora disposto tra i due tubi orizzontali (canne) del telaio: sottocanna, appunto. Gli appassionati si sono radunati questa mattina, nei giorni in cui è in corso un altro importante appuntamento organizzato dal Cavec. Si tratta di Metamorfosi Meccanica, dalla bici alla moto che sta consolidando il proprio successo nella struttura espositiva di Santa Maria della Pietà, dove rimarrà visitabile fino a domenica 16 giugno (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO