CREMONA (9 giugno 2019) Un fiume di persone in cammino per sostenere MEDeA. La marcia, promossa dall’associazione cremonese che offre assistenza ai malati oncologici attraverso una rete di circa 370 volontari, si carica di un forte valore simbolico nell’analogia con «il percorso medico e sociale che ogni paziente deve affrontare» sottolinea il presidente della Onlus Donatello Misani. Che poi dichiara: «Anche questa edizione di Cento passi insieme, la 16esima, ha saputo richiamare tanti amici e sostenitori. Per noi un’opportunità preziosa di visibilità: nel tempo abbiamo imparato che il centro di Cremona è il migior sponsor della nostra attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO