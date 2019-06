Sulla nuova ciclabile, subito incidente

CREMONA (9 giugno 2019) - La nuova ciclabile di via Mantova, ormai sostanzialmente conclusa anche se ancora mancano segnaletica e ultimi ritocchi, teatro nella mattina del primo incidente: poco dopo le 11, un ciclista di 72 anni, che pedalava lungo la pista, è stato travolto e ferito da un’auto che, stando almeno ai primi accertamenti, stava uscendo dal parcheggio del Foro Boario per immettersi sulla via Mantova. Il ciclista, soccorso dagli operatori del 118 e poi trasportato all’ospedale Maggiore, ha riportato lesioni lievi e, salvo complicazioni, dovrebbe cavarsela in pochi giorni. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale. E dopo lo scontro, inevitabili, le polemiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO