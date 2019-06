Ballottaggio Galimberti-Malvezzi, alle 12 ha votato il 19,91%

CREMONA (9 giugno 2019) - Alle 12 in città, per il ballottaggio che oppone i candidati sindaco Gianluca Galimberti e Carlo Malvezzi, ha votato il 19,91% degli aventi diritto, dato in leggero calo rispetto all'affluenza del primo turno (21,46%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO