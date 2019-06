La buona sanità. Cure oncologiche, approccio umano

CREMONA (9 giugno 2019) - Importante riconoscimento per la ricerca all’Oncologia di Cremona: uno studio dell’equipe del Maggiore è stato ammesso al meeting dell’American Society Clinical Oncology (Asco) che si è appena concluso a Chicago, dove da relatore è intervenuto Rodolfo Passalacqua, direttore dell’unità operativa di Oncologia.

A finire sotto i riflettori, lo studio sull’umanizzazione delle cure oncologiche che dimostra per la prima volta come un intervento di tipo psicosociale migliori la qualità di vita dei malati oncologici.

«Un risultato importante e innovativo che cambia la pratica clinica e che alcuni fra i centri oncologici più autorevoli d’Italia hanno già messo in pratica con esiti molto positivi» il primo commento di Passalacqua. Che aggiunge: «Siamo stati accettati e ammessi alla presentazione orale all’evento di Chicago grazie ad un lavoro scientifico sull’umanizzazione delle cure, lo studio HuCare-2. Gli studi che vengono accettati per la presentazione orale sono pochissimi rispetto al numero totale di lavori inviati ed è un grande onore presentare i propri dati al meeting: significa che il lavoro è innovativo, ben fatto e cambia la pratica clinica. Va ricordato che al Meeting di Chicago partecipano circa 40mila oncologi: 500 sono italiani e noi fra questi».

ASCO è la più grande organizzazione professionale del mondo e rappresenta circa 50 mila ricercatori e medici oncologi internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO