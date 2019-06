Notte piena di Luna Park

CREMONA (9 giugno 2019) - Una gigantesca lama verde fende il cielo, vorticando come la lancetta di un orologio impazzito. E dalle due cabine che ondeggiano ad un’altezza vertiginosa, agganciate ai vertici opposti del braccio meccanico, provengono urla di pura adrenalina. E’ il Black Mamba l’attrazione più folle e strabiliante del Luna Park che spargerà per tutto il mese di giugno le sue luci sfolgoranti e i suoi suoni festosi sul catino di piazzale Azzurri d’Italia. Stracolmo, venerdì sera, per il primo grande appuntamento dedicato ai giovani: la Festa degli studenti, simbolico addio all’annata scolastica e porta d’accesso alla stagione delle vacanze. Gli adolescenti si accalcano soprattutto attorno alle giostre che promettono di mozzare il respiro: l’X Zoone è un’altalena hi-tech che fa il giro della morte mentre sprigiona flash dai colori fluo, il Crazy Raft spinge il cuore in gola nell’illusione di precipitare in verticale verso il suolo, l’Aftershock fa piroettare come trottole i suoi passeggeri.

