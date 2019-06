Scontro tra bici, travolge una ragazza e si dilegua

CREMONA (8 giugno 2019) - Travolta da un altro ciclista, cade a terra e resta ferita. E poi vede l’uomo in sella allontanarsi come se niente fosse. È quanto ha riferito, anche in una denuncia presentata nelle scorse ore alle forze dell’ordine, la 17enne che giovedì sera è rimasta ferita mentre percorreva in bicicletta nel sottopasso dello Zaist che porta al Maris.

