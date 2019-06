Nuovo sindaco, tutto pronto per il ballottaggio

CREMONA (8 giugno 2019) - Stesse liste elettorali. Stesso numero di aventi diritto al voto (56.470). Stesso numero di sezioni (76) e stessa composizione per quel che concerne presidente, segretario e scrutatori. E' tutto pronto per il ballottaggio di domani, quando i cremonesi si recheranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco. I candidati sono il primo cittadino uscente Gianluca Galimberti (centrosinistra) e Carlo Malvezzi (centrodestra). I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà subito.

COME SI VOTA

Sulla scheda compaiono i nomi dei due sfidanti, Gianluca Galimberti a destra e Carlo Malvezzi a sinistra, con i simboli delle liste che li sostengono. Il voto si esercita tracciando un segno sul nome del candidato prescelto. È valida anche la scheda in cui l’elettore invece di marcare la casella con il nome del candidato sindaco sceglie di scrivere una X su uno dei simboli. Naturalmente, in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco, dal momento che il numero dei consiglieri comunali attribuiti a ciascuna formazione viene calcolato in base ai risultati del primo turno. Non è ammesso il voto disgiunto, possibile al primo turno.

LA TESSERA ELETTORALE

Per votare, l’elettore si deve recare presso il seggio elettorale indicato sulla tessera elettorale personale ed esibire al presidente di seggio la tessera elettorale (o un suo attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento. Se la tessera elettorale si è deteriorata, oppure è incompleta oppure è stata smarrita, l’elettore si deve recare all’ufficio elettorale per chiedere un duplicato o un attestato sostitutivo o una nuova tessera, presentando la tessera originale deteriorata o esaurita. In caso di smarrimento della tessera elettorale personale, l’elettore deve chiedere all’ufficio elettorale un duplicato o un attestato sostitutivo, presentando un’autodichiarazione attestante lo smarrimento. A questo scopo l’Ufficio elettorale è aperto dalle 7 alle 23. Anche l’Ufficio anagrafe domani rimane aperto al pubblico per il rilascio della carta identità dalle 7 alle 23.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO