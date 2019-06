Da Cremona a Roma ricordando Checco

CREMONA (9 giugno 2019) - «Ho portato Checco Gennari con me a Roma». Il 67enne cremonese Marino Verrecchia ha infatti percorso la via francigena da Fidenza alla città del Colosseo: 25 giorni di cammino, 700 chilometri di cui gli ultimi 25 con addosso una maglia riportante la foto di Francesco Gennari, 36enne giocatore della Stagnolmese e compagno di Valentina (figlia del pellegrino Verrecchia) prematuramente scomparso a febbraio. «Ho voluto ricordarlo così. All'arrivo in piazza san Pietro mi sono commosso due volte: per aver concluso il mio viaggio e per aver notato, in mezzo a migliaia di turisti, mia figlia e mia moglie che senza dirmi nulla sono venute a Roma per farmi una sorpresa».

