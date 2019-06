Bocconi avvelenati, muore un cane: allarme

MONTICELLI (9 giugno 2019) - É allarme bocconi avvelenati lungo l’argine maestro del fiume Po, con la bella stagione frequentato ogni giorno da centinaia di persone che portano a spasso i loro amici a quattro zampe: ne sono stati trovati alcuni proprio nei pressi della pista ciclopedonale e purtroppo un cane razza Terrier non ce l’ha fatta

Per evitare il ripetersi di episodi simili i residenti della zona hanno provveduto a lanciare un allarme sui social, ma al momento non sono state presentate denunce alle autorità competenti.

Per questo motivo Loris Burgio, referente delle guardie zoofile di Fare Ambiente Piacenza, fa un appello: «Anche stavolta chi ha trovato il cibo sospetto non si è preoccupato di chiamare l’Ausl per il campionamento, che è invece fondamentale anche nel caso si sporga denuncia contro ignoti. Invito chiunque faccia ritrovamenti di questo tipo a mettere sì in sicurezza i bocconi, magari coprendoli in modo che non possano essere mangiati, ma anche a chiamare subito gli enti competenti che devono venire a prelevarli in loco per portarli poi all’istituto di zooprofilassi». Ed è dopo il referto, nel caso in cui confermi l’ipotesi veleno, che la denuncia può avere una valenza penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO