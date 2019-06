Ragazzi bloccati sul treno Treviglio-Cremona e denunciati

CREMONA (8 giugno 2019) - Tre su quattro con addosso droga: piccole quantità di sostanze stupefacenti che sono valse loro il deferimento alla prefettura. Un quarto ragazzo, invece, addosso aveva uno sfollagente metalico e il classico kit del ladro. Per lui è scattata la denuncia per porto di armi e porto di utensili da scasso. Si è conclusa con queste misure la serie di controlli fatti scattare nelle prime ore di ieri a bordo di un convoglio della linea Treviglio - Cremona. Intorno alle 8 sul treno, in quel momento in sosta a Crema, salgono gli agenti della Polfer di Treviglio, che iniziano i consueti controlli che caratterizzano il servizio scorta. Ben presto le attenzioni si concentrano sui quei tre ragazzi e sulla ragazza, tutti intorno ai vent'anni, tutti residenti nel Milanese a parte la giovane, una soresinese. Verifiche e pequisizioni, una via l'altra, producono conseguenze su tutti i ragazzi tranne un ventenne che, per quanto pregiudicato, risulta pulito. Tutta la droga trovata addosso ai giovani è stata sequestrata.

