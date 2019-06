Schianto tra auto, tre le persone coinvolte

CASTELLEONE (8 giugno 2019) - Schianto fra due auto poco dopo le 13 in viale Santuario a Castelleone. Una Land Cruiser e una Kia Rio si sono scontrate all'altezza del semaforo. Tre le persone coinvolte: visitate sul posto dal personale del 118 oltre che dai volontari della Croce Verde, e accompagnate in ospedale per accertamenti, pare che nessuna abbia riportato ferite preoccupanti. Rilievi a cura della polizia locale, auto messe in sicurezza dai vigili del fuoco.

