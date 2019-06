L'attacco di Zagni, centri sociali e inceneritore: "Promesse false, ricordiamocene"

CREMONA (7 giugno 2019) - «È questo il sindaco che vogliamo?». Se lo chiede, l’aspirante vicesindaco della Lega Alessandro Zagni, sferrando così il suo colpo finale contro Gianluca Galimberti nell’ultimo giorno di campagna elettorale. Lo fa pubblicando sui suoi canali social la copertina del quotidiano La Provincia del 25 gennaio 2015, all’indomani delle devastazioni in via Dante e viale Trento e Trieste, l’uno e l’altro messi a ferro e fuoco durante il corteo antifascista che doveva esprimere vicinanza ad un esponente del centro sociale Dordoni ferito e che, invece, si trasformò in guerriglia urbana. «Per mano dei centri sociali — ricorda Zagni —: quegli stessi centri sociali contro i quali il sindaco aveva preso posizione durissima». Cita il titolo del giornale, Zagni nel suo post che riprende un’accusa mossa più volte al sindaco uscente e ricandidato, cerchiandolo in blu: ‘I centri sociali devastano mezza Cremona, Galimberti promette: ‘La risposta sarà durissima!’. E chiede velenoso: «Per caso è cambiato qualcosa per i suoi amici dei centri sociali? Vergogna».

