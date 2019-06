Simula una rapina, ma con i soldi ha fatto un regalo all'amante

CREMONA (8 giugno 2019) - Ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato di 400 euro da tre uomini armati dopo la chiusura del suo locale nel cuore della notte. Ma un barista 39enne di nazionalità cinese, non ha tenuto conto dell'abilità investigativa dei militari che, dopo gli accertamenti di rito e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona indicata come quella della rapina, hanno scoperto l'inganno. In realtà il barista aveva utilizzato la somma per fare dono all'amante di un nuovo telefono cellulare e la denuncia serviva come giustificazione nei confronti della moglie. Il 39enne cinese è stato così deferito per simulazione di reato, in attesa di sapere cosa deciderà di fare la moglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO