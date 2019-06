Tra Fare nuova la città e Ceraso è polemica

CREMONA (7 giugno 2019) - E' polemica tra Fare nuova la città e Vittoria Ceraso, sullo sfondo la divisione del mondo cattolico. "È facile immaginare - dicono da Fare nuova la città - quanto possa bruciare a Maria Vittoria Ceraso l’appello formulato da 50 esponenti del mondo cattolico cremonese a favore di Gianluca Galimberti! E via, di nuovo nel tentativo di delegittimare Fare nuova la città accusandola di appiattimento sulle linee del Pd. Trovo semplicemente imbarazzante e fuori luogo la discussione se Tizio sia o meno più cattolico di Caio e soprattutto se un gruppo possa definirsi o meno cattolico o avere una patente di autentico cattolico. Non mi dilungo oltre in questa sterile polemica".

"Vorrei ricordare - replica la Ceraso - che il Comune, pur non avendo alcuna competenza in materia, ha convocato diverse commissioni consiliari e consigli comunali per l'istituzione del registro coppie di fatto e altrettante per il regolamento delle dichiarazioni di fine vita. Inoltre quando la giunta Perri ha modificato le tariffe dei nidi io, pur essendo assessore, non ho votato il provvedimento. Questo dimostra come si può stare in una maggioranza dimostrando coerenza con i valori in cui si crede. Cosa sconosciua alla civica FNLC e al sindaco stesso".

