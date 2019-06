Sindaco minacciato

SOSPIRO (8 giugno 2019) - «Hanno minacciato me e la mia famiglia se mi fossi candidato sindaco, ma io non mi sono lasciato intimorire e ho proseguito. La mia elezione è una risposta ferma e decisa di libertà». A parlare è il neo sindaco di Sospiro Fausto Ghisolfi che, giovedì sera in consiglio comunale, in modo pacato ma deciso, ha reso pubblico di aver ricevuto una raccomandata intimidatoria spedita il 7 febbraio da Cremona.

Missiva che il primo cittadino custodiva in una cartelletta proprio di fianco a lui, in consiglio. I contenuti precisi non sono stati resi noti, anzi, il primo cittadino ha cercato di smorzare il più possibile i toni. Ma la dichiarazione ha lasciato increduli consiglieri e cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO