Gli appelli al voto di Galimberti e Malvezzi

CREMONA (7 GIUGNO 2019) - Domenica alle urne, domani silenzio elettorale, quindi oggi scattano gli appelli al voto dei due candidati sindaci che tra poche ore si affronteranno al ballottaggio. Gianluca Galimberti e Carlo Malvezzi sono al rush finale di una campagna elettorale non priva di scontri, anche duri, critiche e promesse per una città migliore e più al passo con i tempi.

"Tanto è stato fatto - dice Galimberti -, tanto è in corso e tanto è ancora da fare. C’è un vento importante in città, un vento di partecipazione, di entusiasmo e di orgoglio che in questi mesi, ma anche in questi anni si è alzato. Vogliamo continuare a fare in modo che vibri nelle corde di Cremona e che coinvolga il maggior numero di cittadini possibili, affinché la nostra città cresca ancora".

Dall'altra parte Malvezzi: "In città c’è voglia di cambiamento. E le prossime ore saranno decisive perché questo desiderio diventi realtà. A una condizione: che andiamo tutti a votare. Passare un minuto della nostro tempo al seggio può valere cinque anni di futuro. Cinque anni per una Cremona del buon governo e un Comune della concretezza, che ascolti i cittadini passando dalle parole ai fatti».

