Divertimento e colori con il Walking Color Family

CREMONA (7 giugno 2019) - Momento di divertimento e colori al Quartiere Po. Ieri pomeriggio la scuola per l’infanzia Rosa Agazzi, nell’ambito del progetto Cittadinanza in movimento. Sulla strada della partecipazione, ha organizzato la Walking Color Family, una camminata sportiva colorata per il Quartiere Po, pensata ai genitori, alle famiglie e a tutti i cittadini che avevano voglia di partecipare, divertirsi e ... colorarsi con i bambini della scuola. Questa passeggiata con il lancio di polveri colorate, dove non ci sono vincitori, aveva come unico obiettivo divertirsi, ritrovarsi e stare insieme per promuovere felicità e buona salute. Il lancio di acqua e polveri colorate, canti, balli per le vie ha trasformato bambini, mamme, papà, nonni, maestre in una vera e propria macchia di colore che ha rallegrato tutto il quartiere.

Partenza da via Ticino, la Strada dei Bambini, accompagnati dai Vigili di quartiere, dai giovani Volontari di Servizio Civile delle Politiche Educative e del Centro Beni Comuni, i partecipanti sono quindi passati da via Oglio, viale Po sino all'angolo di via Ciria e quindi tornati in via Ticino. Ci sono stati momenti di grande “battaglia” colorata, agguati a colori e risate che hanno coinvolto anche i residenti che si sono affacciati sorpresi.

Alla conclusione della Walking Color Family, un momento conviviale giocoso e "colorato" organizzato dalle famiglie, come già sperimentato nei pomeriggi di animazione della merenda condivisa.

