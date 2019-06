Piazza pulita, rifiuti addio

CREMONA (7 giugno 2019) - I residenti, che avevano prima segnalato l’aumentare del degrado in quella zona per poi alzare una protesta dai toni anche comprensibilmente accesi, l’avevano ribattezzata ‘piazza dei rifiuti’. Ora è tornata piazza e basta. Senza più rifiuti. Via Vecchia Dogana, angolo con via Monsignor Natale Mosconi: a marzo, preoccupazione e polemiche erano salite di fronte ad una discarica che nello slargo, privato, aumentava a vista d’occhio: un campionario di scarti edili, impalcature, gesso e calcestruzzo, cavi di ogni tipo, plastica, polistirolo, fusti e vasche da bagno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO