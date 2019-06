Malvezzi e Galimberti, fuochi d'artificio in piazza

CREMONA (6 giugno 2019) - La mattina in televisione su Rai 3, la sera in piazza del Comune. Doppio confronto tra i candidati sindaco di Cremona - Gianluca Galimberti (centrosinistra) e Carlo Malvezzi (centrodestra) - che domenica si sfideranno al ballottaggio. All'ombra del Torrazzo, in particolare, si sono visti i fuochi d'artificio: i due non si sono risparmiati in un match senza esclusione di colpi, con accuse reciproche.

Il primo confronto è iniziato alle 13.15. Nello studio di Corso Sempione, a Milano, oltre ai candidati a sindaco c’erano il direttore de La Provincia Marco Bencivenga e il giornalista Rai Andrea Silla. Tra i temi che hanno maggiormente infiammato il dibattito, l'immigrazione e il ruolo delle liste civiche.

Bencivenga, Galimberti, Malvezzi e Silla al confronto su Rai 3

Sotto il Torrazzo, a partire dalle 21, l'atto finale della sfida moderato dal giornalista di Cremona 1 Giovanni Palisto con la collega Federica Bandirali incaricata di raccogliere le domande del pubblico. Tanti i cremonesi che hanno riempito la piazza. Una piazza spaccata in due schieramenti che ha rumoreggiato, applaudito e fischiato ogni intervento dei due contendenti rendendo il clima ancora più incandescente. Tra i temi toccati - sui quali Galimberti e Malvezzi hanno offerto la loro visione opposta di città - il rilancio del centro storico, la strada sud, l'ente fiera, i progetti per i giovani e per gli anziani, la cultura e la sicurezza. Il dibattito è salito di tono quando sono state affrontate le questioni dell'inceneritore, dei centri sociali e degli impianti sportivi.

