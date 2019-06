I violini sulla via della seta

CREMONA (7 giugno 2019) - Sulla Via della Seta corre la grande lezione dei liutai cremonesi. Il fascino di Stradivari, Amati e Guarneri del Gesù è di casa a Pechino. Il legame fra Cremona, la scuola internazionale di liuteria Stradivari e la sezione liutaria del prestigioso conservatorio di Pechino ha un nome e cognome, quelli del nuovo direttore Gao Tong Tong, liutaio che si è diplomato in città nel 1995 è che è stato nominato al vertice della sezione di liuteria del conservatorio di Pechino a inizio anno.

«Mi sono formato nella vostra città, sotto la guida di Vanna Zambelli. Ho avuto la possibilità di specializzarmi con Gio Batta Morassi e non ho mai perso i legami con la scuola».

