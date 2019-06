Violenza sessuale, rinviato a giudizio: irreperibile da più di un anno

CREMONA (6 giugno 2019) - E’ ufficialmente irreperibile da quando, nell’aprile dello scorso anno, era tornato in libertà grazie ad un fermo di indiziato non convalidato. Oggi Singh Balraj, indiano di 29 anni, è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale su una ragazza di 23 anni. L’accusa racconta di una odiosa storia di baci strappati con la violenza e di palpeggiamenti avvenuti nell’atrio di un palazzo del centro città. Qui la ragazza, con la bicicletta a mano, era entrata per andare a trovare il padre. E sempre qui l’indiano stava entrando per far visita alla sorella. Il processo è stato fissato all’8 ottobre prossimo. Di Balraj non hanno più notizie né la sorella né il suo avvocato Stefano Ferrari.

