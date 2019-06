Acqua fluorescente nel fosso: mobilitazione, ma è un falso allarme

ORZINUOVI (6 giugno 2019) - Acqua fluorescente e panico fra i residenti ma alla fine l’allarme rientra. La strana colorazione del fosso di via Lame era dovuta a un tracciante non nocivo utilizzato dai tecnici della società idrica. La mobilitazione è scattata nel primo pomeriggio di ieri nei pressi dell’isola ecologica dove il fosso ha preso a colorarsi di un verde fluorescente. Prima di sera il mistero è stato chiarito: il liquido, non tossico, è stato immesso di proposito dalla A2A per tracciare il corso del piccolo torrente artificiale.

