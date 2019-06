Incidente spettacolare sulla Paullese, ferite due donne

CASTELLEONE (6 giugno 2019) - Schianto da brividi sulla Paullese poco dopo mezzogiorno. Due auto, una Ford Ka e una Opel Corsa, si sono scontrate nel tratto compreso tra il santuario della Misericordia e la curva che immette sul rettilineo per Oriolo. In seguito all'impatto, entrambe le vetture sono finite contro il guardrail che delimita il ciglio della strada. Impatto spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze per le due conducenti coinvolte: due donne di 30 e 71 anni, uscite dai rispettivi abitacoli pressoché incolumi. Sul posto vigili del fuoco di Crema, Croce Verde di Castelleone, 118 e carabinieri.

